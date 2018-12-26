У Харківській області повідомили про мінування суду

Фото: будівля, яку перевіряє поліція (hk.npu.gov.ua)

На місці працюють поліція та вибухотехніки

У селищі міського типу Покотилівка Харківського району поліція перевіряє інформацію про замінування суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, повідомлення про те, що в будівлі на вулиці Сковороди закладено вибухівку, надійшло до поліції 26 грудня близько 08:30.

На місце події для перевірки інформації виїхала слідчо-оперативна група Харківського відділу поліції, кінологічна служба та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень. Перевірка триває.

Нагадаємо, правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який 24 грудня повідомив про мінування автостанції "Привоз" та залізничного вокзалу Одеси. Обидва об'єкти були ретельно перевірені вибухотехніками, в результаті чого не було виявлено ніяк вибухових пристроїв.

РБК-Україна повідомляло, що 22 грудня, на правоохоронці о 18:30 отримали анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці.

Після перевірки вибухотехніками небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.