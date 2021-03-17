Харьковские соглашения: в Раде оценили возможность денонсации

По словам Разумкова, странно, что Харьковские соглашения еще действуют, несмотря на российскую оккупацию Крыма.

"Я думаю, что он (законопроект о денонсации - ред.) совершенно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной рады, потому что фактически Россия оккупировала Крым, поэтому странно, что этот документ сохраняется в виде законодательного акта", - сказал он.

Разумков добавил, что нардепы во время рассмотрения этого вопроса будут исходить только из действующего законодательства и регламента.

"Решение будет принимать зал ВР. Для этого необходимо 226 голосов. Мне кажется, что по состоянию на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано", - добавил глава парламента.

Вчера в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает денонсировать Харьковские соглашения. Сейчас этот документ на рассмотрении в профильном парламентском комитете. Авторами этого законопроекта являются депутаты "Слуги народа".

Харьковские соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.