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Харьковские соглашения: в Раде оценили возможность денонсации

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков оценил возможность поддержки парламентом денонсации Харьковских соглашений о пребывании российского флота в Крыму. По его мнению, народные депутаты с высокой вероятностью поддержат это предложение

Об этом он рассказал в интервью "5 каналу".

По словам Разумкова, странно, что Харьковские соглашения еще действуют, несмотря на российскую оккупацию Крыма.

"Я думаю, что он (законопроект о денонсации - ред.) совершенно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной рады, потому что фактически Россия оккупировала Крым, поэтому странно, что этот документ сохраняется в виде законодательного акта", - сказал он.

Разумков добавил, что нардепы во время рассмотрения этого вопроса будут исходить только из действующего законодательства и регламента.

"Решение будет принимать зал ВР. Для этого необходимо 226 голосов. Мне кажется, что по состоянию на сегодня есть большая вероятность, что необходимое количество голосов будет набрано", - добавил глава парламента.

Вчера в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает денонсировать Харьковские соглашения. Сейчас этот документ на рассмотрении в профильном парламентском комитете. Авторами этого законопроекта являются депутаты "Слуги народа".

Харьковские соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.

Напомним, СБУ провела обыски в Верховной раде, Кабмине и еще ряде государственных органов в рамках расследования дела о подписании Харьковских соглашений. Спецслужба нашла важную улику.

Как известно, Службе безопасности поручили установить обстоятельства заключения Харьковских соглашений и проверить всех депутатов 6 созыва, которые причастны к голосованию за их ратификацию. СБУ уже возбудила дело о государственной измене.

Кто может попасть под проверку СБУ, можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Новости Украины соглашениеВерховная РададенонсацияДмитрий Разумков
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