Ратификация Харьковских соглашений: кто может попасть под проверку СБУ

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины проверить всех парламентариев , поддержавших ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году. Тогда "за" проголосовали 236 депутатов при необходимых 226 голосах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Верховной рады.

Речь идет о голосовавших за закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам размещения Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины". Всего в зале присутствовали 238 парламентариев.

В тот день фракции голосовали следующим образом:

160 депутатов от Партии регионов (общее количество членов фракции - 161);

27 депутатов от Коммунистической партии Украины (весь состав);

20 депутатов от фракции блока Литвина (весь состав);

13 внефракционных депутатов (общее количество внефракционных - 16);

9 депутатов от фракции блока Юлии Тимошенко (общее количество членов фракции - 154);

7 депутатов от фракции "Наша Украина - Народная самооборона" (общее количество членов фракции - 72).

В то время очень распространенным явлением в Раде было кнопкодавство. Вероятно, СБУ также предстоит выяснить, за кого из парламентариев могли проголосовать коллеги по фракции.

Подчеркнем, наибольшее количество голосов за закон отдали представители правящей на тот момент "Партии регионов". В частности, среди голосовавших:

Сергей Головатый - ныне судья Конституционного суда Украины;

Сергей Кивалов - бывший глава Центральной избирательной комиссии;

Леонид Кожара - экс-глава Министерства иностранных дел;

Юрий Мирошниченко - ныне член ЦИК;

Виталий Хомутынник - экс-нардеп нескольких созывов, бизнесмен;

Святослав Пискун - экс-генпрокурор;

Анатолий Кинах - экс-премьер-министр;

Ринат Ахметов - бизнесмен.

Среди голосовавших были и другие заметные фигуры: