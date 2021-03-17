Харківські угоди: у Раді оцінили можливість денонсації

За словами Разумкова, дивно, що Харківські угоди досі діють, попри російську окупацію Криму.

"Я думаю, що він (законопроект про денонсацію - ред.) абсолютно спокійно може бути розглянутий у стінах Верховної ради, тому що фактично Росія окупувала Крим, тому дивно, що цей документ зберігається у вигляді законодавчого акту", - сказав він.

Разумков додав, що нардепи під час розгляду цього питання будуть виходити тільки з чинного законодавства та регламенту.

"Рішення прийматиме зала ВР. Для цього необхідно 226 голосів. Мені здається, що станом на сьогодні є велика ймовірність, що необхідну кількість голосів буде набрано", - додав глава парламенту.

Вчора у Раді зареєстрували законопроект, який пропонує денонсувати Харківські угоди. Наразі цей документ на розгляді у профільному парламентському комітеті. Авторами цього законопроекту є депутати "Слуги народу".

Харківські угоди передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року.