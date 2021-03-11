ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Харьковские соглашения: СБУ проверит всех депутатов шестого созыва Рады

Новина українською → Украина, Четверг 11 марта 2021 17:23
Харьковские соглашения: СБУ проверит всех депутатов шестого созыва Рады Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Служба безопасности проверит всех депутатов шестого созыва Верховной рады, которые голосовали и не голосовали за Харьковские соглашения в 2010 году. Соответствующее поручение СБУ получила от Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы приняли решение, поручение СБУ получила. Все депутаты, которые голосовали "за" и не голосовали, СБУ будет выяснять по каким причинам, почему и как это происходило. Я видел господина Литвина, который сидел под зонтиками. Те люди, которые продолжают работать, в этом списке, там есть действующие нардепы, олигархи", - заявил он.

Отметим, так называемые Харьковские соглашения - это договоренность между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Соглашения были ратифицированы парламентами обеих стран 27 апреля 2010 года.

Подчеркнем, принятие закона сопровождалось протестами депутатов оппозиционных партий. В сессионном зале завязалась массовая драка между сторонниками и противниками ратификации.

Литвина закидали куриными яйцами, после чего парламентская охрана прикрыла его зонтиками, не поднимая их до окончания заседания.

Позже сессионный зал заволокло дымом: вероятно, кто-то из присутствующих бросил дымовую шашку.

Так, в конце января Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых Харьковских соглашений в 2010 году.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Украина не смогла предотвратить аннексию Крыма из-за харьковских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика СНБО Верховная Рада
NEWS
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
Министр культуры Ткаченко привился от коронавируса
DAILY
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады