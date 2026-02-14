У Харкові запустили 5G: як скористатися сучасним зв'язком

У Харкові стартувало тестування технології 5G. Це вже третє місто України, де працюють базові станції нового покоління зв’язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України та мобільного оператора Kyivstar.
"Запустили 5G у Харкові. Вмикаємо майбутнє там, де ворог намагається зупинити життя. З ініціативи президента масштабуємо пілот 5G на Харків - уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону", - йдеться в повідомленні.
Першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята Владислав і Катерина, які сказали сказали "Так!" у "Дії" на 5G-швидкості.
Як зазначили у Kyivstar, від сьогодні зловити швидкісний мобільний інтернет можна на Майдані Свободи.
"За період тестування у Львові та Бородянці ми опрацювали понад 89,2 ТБ 5G-трафіку. У Львові пілотним 5G скористалися понад 186 тисяч наших абонентів, а у Бородянці - близько 9 тисяч", - розповіли в компанії.
Щоб перевірити переваги технології, потрібно:
Зазначається, що наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови. Доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.
Нагадаємо, ще в травні 2023 року колишній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про початок тестування 5G в Україні. Спочатку нове покоління зв’язку з’явилося лише на окремих локаціях у кількох містах.
12 січня цього року пілот 5G запустили у центрі Львова, а 28 січня - у Бородянці Київської області.
Крім того, в кінці липня 2025 року Федоров розповідав, що мережею пʼятого покоління можна буде скористатися в одному із закладів вищої освіти. Зокрема, проєкт запустили у співпраці з Vodafone на базі КАІ (Національного авіаційного університету).
Раніше заступник міністр цифрової трансформації Станіслав Прибитько заявив, що повноцінний запуск технології відкладено до завершення воєнного стану. Водночас він зауважив, що тестування вже заплановано у трьох містах - Львові, Харкові та Бородянці.
За словами Прибитька, майже 22% серед усіх телефонів в Україні підтримують цю технологію. Він заявив, що покрити велику частину території країни звʼязком 5G можна до 2030 року.