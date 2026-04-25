Обмін полоненими Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні

У Харкові зафіксовані руйнування після атаки окупантів ракетами, - Терехов

Один з ударів в Харкові прийшовся поблизу житлового будинку в Київському районі
За інформацією мера міста Ігоря Терехова, на цей момент відомо про пошкодження газогону, транспортної інфраструктури та зупинки громадського транспорту. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал очільника міста.

Один з ударів прийшовся поблизу житлового будинку в Київському районі. Інформація щодо постраждалих на цей час відсутня. Також одне з влучань сталося у Шевченківському районі міста.

Також о першій годині ночі зафіксовано влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Салтівському районі. Мер повідомив, що інформація про постраждалих також не надходила.

Що відомо про останні обстріли України окупантами

Також цієї ночі загарбники били по Дніпру. У місті зайнялися кілька пожеж і пошкоджено будинки.

Минулої ночі під ударом дронів-камікадзе РФ була Одеса, де зафіксовано влучання у житлові будинки. Внаслідок атаки є постраждалі, загинуло подружжя.

А в ніч на 24 квітня противник застосував 109 засобів повітряного нападу - дві ракети та 107 безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 96 цілей.

