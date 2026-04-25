У Дніпрі після атаки ворога спалахнули пожежі, пошкоджено будинки
Російські окупанти атакують Дніпро. У місті чути вибухи, зайнялися кілька пожеж і пошкоджено будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
Перебіг атаки
За словами Ганжі, внаслідок ворожих ударів у Дніпрі виникли пожежі, є пошкоджені будинки. Попередньо, минулося без постраждалих. Однак загроза для міста триває, мешканців закликають перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.
Інформація про масштаби руйнувань та кількість пошкоджених об’єктів уточнюється.
Оновлено о 04:05
Внаслідок російського удару по Дніпру постраждав чотириповерховий житловий будинок. За попередніми даними, є поранені.
В регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників, балістики та крилатих ракет.
Нагадаємо, вчора вночі Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну.
Під ударом "Шахедів" перебувала Одеса, де зафіксовано влучання у житлові будинки. Внаслідок атаки є постраждалі, загинуло подружжя.
Також у Чорному морі окупанти атакували ударними дронами балкер, який прямував до одного з портів Великої Одеси.
За даними Повітряних сил, противник застосував 109 засобів повітряного нападу - дві ракети та 107 безпілотників. Силам ППО вдалося знешкодити 96 цілей.