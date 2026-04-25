В Харькове зафиксированы разрушения после атаки оккупантов ракетами, - Терехов

По информации мэра города Игоря Терехова, на данный момент известно о повреждении газопровода, транспортной инфраструктуры и остановки общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал главы города.
Один из ударов пришелся вблизи жилого дома в Киевском районе. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Также одно из попаданий произошло в Шевченковском районе города.
Также в час ночи зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. Мэр сообщил, что информация о пострадавших также не поступала.
Также этой ночью захватчики били по Днепру. В городе загорелись несколько пожаров и повреждены дома.
Прошлой ночью под ударом дронов-камикадзе РФ была Одесса, где зафиксировано попадание в жилые дома. В результате атаки есть пострадавшие, погибли супруги.
А в ночь на 24 апреля противник применил 109 средств воздушного нападения - две ракеты и 107 беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 96 целей.