В Харькове зафиксированы разрушения после атаки оккупантов ракетами, - Терехов

04:46 25.04.2026 Сб
1 мин
Один из ударов в Харькове пришелся вблизи жилого дома в Киевском районе
Филипп Бойко
Фото: спасатель ГСЧС (ГСЧС Украины)

По информации мэра города Игоря Терехова, на данный момент известно о повреждении газопровода, транспортной инфраструктуры и остановки общественного транспорта. Информации о пострадавших нет.

Один из ударов пришелся вблизи жилого дома в Киевском районе. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Также одно из попаданий произошло в Шевченковском районе города.

Также в час ночи зафиксировано попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе. Мэр сообщил, что информация о пострадавших также не поступала.

Что известно о последних обстрелах Украины оккупантами

Также этой ночью захватчики били по Днепру. В городе загорелись несколько пожаров и повреждены дома.

Прошлой ночью под ударом дронов-камикадзе РФ была Одесса, где зафиксировано попадание в жилые дома. В результате атаки есть пострадавшие, погибли супруги.

А в ночь на 24 апреля противник применил 109 средств воздушного нападения - две ракеты и 107 беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 96 целей.

