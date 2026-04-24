Головна » Новини » У світі

РФ готує базу для запуску реактивних дронів біля кордону з Україною, - ЗМІ

19:25 24.04.2026 Пт
2 хв
Це один з двох ключових майданчиків для запуску дронів нового типу
aimg Валерій Ульяненко
РФ готує базу для запуску реактивних дронів біля кордону з Україною, - ЗМІ Фото: російський дрон типу "Шахед" (Getty Images)

Росія розширює мережу об'єктів для запусків реактивних дронів біля кордону для подальших ударів по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Читайте також: Ігнат пояснив, як працює управління "Шахедами" з території РФ

Згідно зі супутниковими знімками та даними незалежних дослідників, йдеться про підготовку спеціалізованої інфраструктури для використання дронів нового покоління.

Зокрема, супутники зафіксували розбудову об’єкта в Орловській області, розташованого приблизно за 160 кілометрів від українського кордону. На території поблизу вимерлого села Цимбулова виявили чотири пускові установки, дві з яких мають довжину близько 85 метрів.

Фахівці зазначають, що спорудження подовжених конструкцій розпочалося наприкінці грудня 2025 року, тоді як коротші рейки з'явилися навесні 2026-го, що вказує на поступову адаптацію бази під нове озброєння.

Експерти пояснюють такі зміни технічними вимогами: подовжені рейки необхідні для запуску реактивних безпілотників, яким потрібен значно більший розгін перед злетом. Водночас коротші установки, зафіксовані на знімках, продовжують використовувати для запусків попередніх моделей дронів.

Еволюція ворожих дронів

Видання нагадує, що російська лінійка "Герань" еволюціонувала від моделі "Герань-2", яка є копією іранського Shahed-136. Новіші версії - "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5" - оснащені реактивними двигунами. Це дає їм змогу розвивати значно більшу швидкість та ефективніше долати системи ППО.

При цьому модель "Герань-5" за своєю формою вже більше нагадує крилату ракету, ніж класичний дрон із дельтоподібним крилом.

Аналітик Центру інформаційної стійкості Кайл Глен підкреслює, що база в Цимбуловій є одним із двох ключових майданчиків, здатних приймати нові типи безпілотників.

Аналогічну інфраструктуру російські окупанти раніше облаштували на території знищеного ними аеропорту в Донецьку.

Нагадаємо, японська корпорація Terra Drone оголосила про вихід на український ринок через стратегічне партнерство з розробником Amazing Drones. Спільна робота направлена на вдосконалення дронів-перехоплювачів, здатних розвивати швидкість до 300 км/год.

Крім того, ЗСУ отримують нові серійні зразки озброєння. Компанія Quantum Frontline Industries вже передала ЗСУ першу партію безпілотників Linza, які пройшли перевірку в реальних бойових умовах.

