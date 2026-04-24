РФ вдарила по Україні "Іскандерами" і сотнею дронів, є десяток "прильотів"
В ніч на 24 квітня російські окупанти запустили по Україні 2 балістичні ракети та 107 дронів, близько 70 із яких були "Шахедами". Сили ППО знешкодили 96 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, атака розпочалася ще з 18:00 23 квітня.
Противник застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Ростовської області РФ, а також 107 ударних БпЛА типу "Shahed", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів.
Запуски дронів здійснювалися з напрямків: Шаталово, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим). Близько 70 із них становили "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
У Повітряних силах додали, що зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 10 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників у двох місцях.
При цьому повітряний російський напад триває, в українському небі перебувають кілька безпілотників.
Нагадаємо, російська армія атакувала сьогодні вночі Одесу ударними безпілотниками.
Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про двох загиблих і 15 поранених.
Також уражене торгівельне судно. На борту виникла пожежа.