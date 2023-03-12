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У Харкові вісім разів перезапускали систему опалення через обстріли, - Терехов

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Харків, Неділя 12 березня 2023 16:09
У Харкові вісім разів перезапускали систему опалення через обстріли, - Терехов Фото: мер Харкова Ігор Терехов (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові вже восьмий раз перезапустили систему опалення після чергового масованого обстрілу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

За його словами, останній масований обстріл 9 березня частково зруйнував критичну інфраструктуру у Харкові - трансформаторні підстанції та ТЕЦ.

"Нині місто заживлене. Є постачання води, тепла. Для України це безпрецедентно, коли восьмий раз ми перезапустили систему опалення. Було дуже складно", - сказав Терехов.

Нагадаємо, під час російської атаки 9 березня росіяни завдали по Харкову понад 10 ракетних ударів, в результаті чого були пошкоджені енергетичні об'єкти.

В "Укренерго" зазначили, що сьогодні у Харкові продовжуються аварійні відключення світла.

До того ж, у деяких районах міста фіксують перебої з електроенергією та опаленням.

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