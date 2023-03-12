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У Харкові аварійні відключення, а у Житомирську та Харківську області повернули світло, - "Укренерго"

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Неділя 12 березня 2023 11:15
У Харкові аварійні відключення, а у Житомирську та Харківську області повернули світло, - "Укренерго" Фото: у Харкові аварійні відключення, а у Житомирську та Харківську області повернули світло (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Житомирській та Харківській областях повернули електропостачання після масованої атаки росіян. Тим часом у Харкові діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Продовжується відновлення енергосистеми після 15-ої масованої ракетної атаки та 18-ої атаки дронами.

Повідомляється, що енергетики протягом суботи повернули енергопостачання побутових споживачів у Житомирській та Харківській областях. При цьому у Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі.

Споживання у порівнянні із минулими вихідними знизилося.

До того ж, через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення у Харківській області. В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились.

Наголошується, що діючі обмеження в регіонах - мережеві та викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ракетні обстріли 9 березня.

Тим часом тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених ворожими обстрілами.

РБК-Україна повідомляло, що у Харкові зупинили метро через ситуацію зі світлом.

До того ж, сьогодні вночі енергетики перепідключали високовольтне обладнання, тому у декількох районах Одеси могли бути перебої зі світлом.

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Укренерго відключеня світла Електроенергія
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