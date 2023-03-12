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У деяких районах Харкова зникли вода та тепло

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Харків, Неділя 12 березня 2023 14:42
У деяких районах Харкова зникли вода та тепло Фото: у Харкові повідомляють про перебої з водою та теплом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У деяких районах Харкова фіксують перебої зі світлом та опаленням сьогодні, 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Читачі повідомляють, що в деяких районах Харкова зникло світло... Також вода та опалення", - йдеться у повідомленні.

Ситуація зі світлом у Харкові

Нагадаємо, під час останньої масованої атаки 9 березня окупанти завдали по Харкову понад 10 ракетних ударів, внаслідок чого були пошкоджені енергетичні об'єкти.

В "Укренерго" заявили, що сьогодні у місті продовжуються аварійні відключення світла.

Крім того, місцева влада вчора анонсувала запуск метро у Харкові, яке не працює з 9 березня. Проте сьогодні зранку рух підземки призупинили через проблеми зі світлом.

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