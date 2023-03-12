В Харькове восемь раз перезапускали систему отопления из-за обстрелов, - Терехов

В Харькове уже в восьмой раз перезапустили систему отопления после очередного массированного обстрела российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

По его словам, последний массированный обстрел 9 марта частично разрушил критическую инфраструктуру в Харькове - трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

"В настоящее время город заживлен. Есть поставки воды, тепла. Для Украины это беспрецедентно, когда в восьмой раз мы перезапустили систему отопления. Было очень сложно", - сказал Терехов.

Напомним, во время российской атаки 9 марта россияне нанесли по Харькову более 10-ти ракетных ударов, в результате чего были повреждены энергетические объекты.

В "Укрэнерго" отметили, что сегодня в Харькове продолжаются аварийные отключения света.

К тому же, в некоторых районах города фиксируют перебои с электроэнергией и отоплением.

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