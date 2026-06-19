У Харкові російський дрон атакував цивільне авто, є загиблий

У п'ятницю, 19 червня, російський дрон атакував цивільне авто у Харкові. Внаслідок удару є загиблий і поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Ігоря Терехова і допис очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова.

Терехов розповів, що ворожий безпілотник влучив у цивільне авто в Київському районі міста.

"За попередньою інформацією, пасажир авто, в яке влучив ворожий дрон, загинув. Жінку-водія - поранено", - розповів він.

Синєгубов зазначив, що наразі триває ліквідація наслідків обстрілу, на місці перебувають екстрені служби.

"Внаслідок удару дрону загинув 48-річний пасажир. Поранень зазнала 38-річна водійка, їй надають медичну допомогу", - уточнив він.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, 15 червня російські війська обстріляли зоопарк у Харкові. Внаслідок атаки постраждали тварини.

Крім того, окупанти завдали повторного удару по місту. Під час ліквідації наслідків попереднього обстрілу загинули п’ятеро рятувальників ДСНС, які працювали на місці пожежі.

Напередодні Харків також зазнав серії російських атак. Спочатку повідомлялося про обстріл Харківського художнього музею, після якого кілька людей звернулися до медиків через гостру стресову реакцію.