Росія вдарила по зоопарку у Харкові, є постраждалі тварини

В понеділок, 15 червня, російські окупанти вдарили по зоопарку у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждали тварини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву харківського голови Ігоря Терехова.

Зазначимо, напередодні Росія кілька разів атакувала Харків . Спершу повідомлялося про обстріл Харківського художнього музею - кілька людей звернулися по медичну допомогу через гостру стресову реакцію.

Нагадаємо, російські окупанти завдали повторного удару по Харкову , внаслідок якого загинули п’ятеро рятувальників ДСНС. Вони ліквідовували пожежу, що виникла після попереднього обстрілу.

"Підтверджено влучання по зоопарку - є пошкодження вольєрів, інші подробиці з'ясовуємо", - йдеться у його заяві.

Згодом стало відомо про влучання по підприємству в Холодногірському районі міста. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив кадри з місця події, де видно масштабну пожежу - вогонь охопив третій поверх будівлі.

РБК-Україна також писало, що у ніч на понеділок, 15 червня, РФ здійснила масовану атаку на Київ. У столиці спалахнули численні пожежі - горіли житлові та нежитлові будівлі, гуртожиток, територія Києво-Печерської лаври, автомобілі та складські приміщення.