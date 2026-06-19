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В Харькове российский дрон атаковал гражданское авто, есть погибший

22:19 19.06.2026 Пт
2 мин
В настоящее время идет ликвидация последствий вражеского удара
aimg Валерий Ульяненко
В Харькове российский дрон атаковал гражданское авто, есть погибший Иллюстративное фото: РФ ударила дроном по гражданскому авто в Харькове (facebook.com DSNSKyiv)
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В пятницу, 19 июня, российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Харькове. В результате удара есть погибший и раненая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Игоря Терехова и сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Терехов рассказал, что вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль в Киевском районе города.

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"По предварительной информации, пассажир автомобиля, в который попал вражеский дрон, погиб. Женщина-водитель получила ранения", - сообщил он.

Синегубов отметил, что в настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела, на месте находятся экстренные службы.

"В результате удара дрона погиб 48-летний пассажир. Ранения получила 38-летняя водитель, ей оказывают медицинскую помощь", - уточнил он.

Обстрелы Харькова

Напомним, 15 июня российские войска обстреляли зоопарк в Харькове. В результате атаки пострадали животные.

Кроме того, оккупанты нанесли повторный удар по городу. Во время ликвидации последствий предыдущего обстрела погибли пять спасателей ГСЧС, которые работали на месте пожара.

Накануне Харьков также подвергся серии российских атак. Сначала сообщалось об обстреле Харьковского художественного музея, после которого несколько человек обратились к медикам из-за острой стрессовой реакции.

Позже стало известно о попадании по предприятию в Холодногорском районе. Олег Синегубов опубликовал кадры с места происшествия, на которых запечатлен масштабный пожар - огонь охватил третий этаж здания.

РБК-Украина также сообщало, что оккупанты в ночь на 10 июня атаковали Харьков беспилотниками 26 раз. В результате вражеского обстрела пострадали пять человек.

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