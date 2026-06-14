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РФ вдарила по музею в центрі Харкова: перші деталі та відео

19:37 14.06.2026 Нд
2 хв
Як рятували унікальні картини після вибуху?
aimg Сергій Козачук
РФ вдарила по музею в центрі Харкова: перші деталі та відео Фото: окупанти вдарили дроном по художньому музею в Харкові (Getty Images)
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Росіяни сьогодні вдень, 14 червня, атакували безпілотником Харківський художній музей. Через загрозу знищення експонатів культурні цінності екстрено евакуювали в укриття.

Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки атаки та порятунок картин

За його словами, після удару російського дрона поранених немає.

Проте кілька людей звернулися до медиків по допомогу через гостру реакцію на стрес.

Щоб врятувати музейні експонати, фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій разом із рятувальниками оперативно спускали картини до сховища.

"Це цінності, які ми маємо зберегти. Є загроза, що якісь експонати можуть згоріти, або при гасінні пожежі їх може просто затопити. Тому довелося їх евакуювати", - зазначив мер міста.

Читайте також: Харків під масованим ударом: є приліт у багатоповерхівку та постраждалі

Попередні атаки на Харків та область

Нагадаємо, Харків та прилеглі населені пункти регулярно потерпають від масованих ударів російських безпілотників та ракет, які цілять по житловій забудові та інфраструктурі.

Зокрема, вранці 10 червня російські війська здійснили черговий наліт, під час якого ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Індустріальному районі міста, що призвело до пожежі та поранення трьох людей.

Перед цим, у ніч проти 10 червня, окупанти завдали близько 30 ударів БПЛА по Холодногірському та Київському районах Харкова, внаслідок чого постраждали п'ятеро цивільних громадян переважно похилого віку.

Окрім цього, вночі 9 червня у регіоні зафіксували серію влучань ворожих БПЛА - тоді в обласному центрі підтвердили 11 ударів по житлових будинках, підприємствах та магазинах, а у сусідньому Чугуєві через ракетну атаку загинули п'ятеро людей.

Також у ніч проти 8 червня російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові, зруйнувавши дах термінала та знищивши сотні відправлень.

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