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Ворог близько 30 разів вдарив по Харкову вночі: кількість постраждалих зростає

06:28 10.06.2026 Ср
2 хв
Найбільше від атаки РФ постраждав Холодногірський район
aimg Юлія Маловічко
Ворог близько 30 разів вдарив по Харкову вночі: кількість постраждалих зростає Ілюстративне фото: працівники ДСНС на виклику з ліквідації наслідків ударів (Getty images)
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Росіяни атакували дронами Харків вночі 10 червня, відомо про 26 ударів безпілотниками. Кількість постраждалих постійно зростає, наразі відомо про п'ятьох таких осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За інформацією чиновника, ворог завдав 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня. Наслідки зафіксовані у Холодногірському районі, який більше за всіх постраждав, а також у Київському.

Синєгубов повідомив про пожежу в Холодногірському районі, а на кадрах від Харківської ОВА помітно великий стовп диму з місця НП.

Щодо постраждалих, мер міста Ігор Терехов повідомив про п'ятьох осіб, серед яких переважно люди похилого віку.

Голова Харківської ОВА своє чергою писав про 68-річну та 81-річну жінок, обидві зазнали гострої реакції на стрес.

"35-річна жінка також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок обстрілу в Холодногірському районі. Медики надали допомогу на місці", - додав чиновник.

Останнє його повідомлення було про 42-річну жінку з такими ж наслідками обстрілу - гострою реакцією на стрес. Їй теж допомогли медики.

Нагадаємо, вночі 9 червня Харківщина зазнала масованої атаки ворожих дронів. У Чугуєві троє людей загинули, у Харкові - пожежі в двох районах і близько десяти постраждалих.

Ще РБК-Україна писало, що 8 червня російський дрон вдарив по депо "Нової пошти" у Харкові - будівля спалахнула і частково обвалилася.

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