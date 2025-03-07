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В Харькове прогремел взрыв, есть попадание в одном из районов, - Терехов

Пятница 07 марта 2025 06:43
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В Харькове прогремел взрыв, есть попадание в одном из районов, - Терехов Иллюстративное фото: в Харькове прогремел взрыв, есть попадание в одном из районов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове, на фоне обстрелов Украины со стороны России, прогремел взрыв. Зафиксировано попадание в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, враг ударил по Киевскому району Харькова. Сейчас другие подробности ситуации неизвестны.

Перед этим мониторинговые каналы утверждали о прилете баллистики.

Обстрел Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) систематически обстреливает территорию Украины, нанося удары не только по объектам критической инфраструктуры, но и по гражданским. Такие атаки представляют серьезную угрозу для мирного населения. Для нанесения ударов российские военные используют широкий арсенал вооружения: крылатые и баллистические ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские установки и беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Этой ночью, как и в предыдущие дни, оккупационные силы атаковали Украину, применяя дроны-камикадзе. Уже около часа ночи Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили об активности российской стратегической авиации - в воздух поднялись бомбардировщики Ту-95МС. Позже стало известно о запуске крылатых ракет из морской акватории, в частности из акватории Черного моря.

Подробнее об актуальной ситуации в воздухе - читайте в материале РБК-Украина.

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