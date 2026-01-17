UA

Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Харкові прогримів вибух у багатоповерхівці: відомо про жертв і постраждалих

Фото: поки деталі з'ясовують (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

У Харкові вночі прогримів вибух невідомого походження в багатоповерхівці. Відомо про жертв і постраждалих унаслідок НП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"Унаслідок вибуху невідомого походження, є загиблі та постраждалі в багатоповерхівці Салтівського району. Деталі з'ясовуємо", - написав Терехов.

Згодом він повідомив про знайдені тіла двох загиблих.

"На місці вибуху виявили тіло другого загиблого. Тривають пошуково-рятувальні роботи", - написав мер.

Удари по Харкову

Нагадаємо, днями внаслідок удару російського безпілотника по Слобідському району Харкова постраждала неповнолітня дівчина.

Також 13 січня ударний дрон ворога влучив у Харкові в Шевченківському районі в дитячий санаторій, спалахнула пожежа.

Цього ж дня росіяни завдали удару по передмістю Харкова, двоє людей загинули, кілька дістали поранення. Ще ми публікували кадри розгромленого РФ терміналу "Нової пошти" під Харковом.

Як відомо, окупанти регулярно обстрілюють Харків і область ударними безпілотниками, ракетами та КАБами. Під ударом зазвичай - об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, житлові будинки.

Наприклад,10 січня повідомлялося про влучання в інфраструктуру в Харкові, також було зафіксовано падіння уламків ракети біля багатоквартирних будинків у Слобідському районі.

ХарківВибух