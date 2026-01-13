ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Харкові "Шахед" влучив у дитячий санаторій: спалахнула пожежа

Харків, Вівторок 13 січня 2026 02:54
UA EN RU
У Харкові "Шахед" влучив у дитячий санаторій: спалахнула пожежа Фото: рятувальники прибули на місце НП (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

У Харкові ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій, сталась пожежа. НП трапилась у Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зафіксовано влучання "Шахеду" у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа", написав міський голова.

До цього він повідомляв, що у Харківській області спостерігається велика кількість ворожих ударних дронів.

Що відомо про ворожу атаку на Харків

Вибухи пролунали у Харкові в ніч на 13 січня, повітряні Сили сповіщали про рух великої кількості дронів у області, а мер Ігор Терехов закликав людей перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Передмістя Харкова також атакував ворог вночі 13 січня - там сталась пожежа. Удару було завдано після оголошення, що до міста наближаються швидкісні цілі, в кількох областях перед цим була загроза балістики.

В результаті ворожого обстрілу дві особи загинули, ще декілька - отримали поранення. У однієї людини гостра реакція на стрес, іншим медики надають допомогу.

Росіяни регулярно б'ють по цивільних у Харкові та області, також ціллю є критична інфраструктура. Ворог таким чином намагається змусити Україну здатись і піти на територіальні поступки, серед яких здача Харківщини - одна з умов і пріоритетів Москви.

Однак українська влада безкомпромісна в цьому питанні. Навіть з подачі США, в першочерговому варіанті мирного плану, де було зазначено, що Харківська область має відійти під контроль РФ - цей варіант взагалі не розглядавсь.

Наразі на Харківщині йдуть важкі бої в багатьох населених пунктах, одна Сили Оборони не здаються і борються з окупантом за кожен кілометр української території.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Пожежа Війна в Україні Атака дронів
Новини
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
У Британії назвали умову, за якої відправлять війська в Україну
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році