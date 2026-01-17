В Харькове прогремел взрыв в многоэтажке: известно о жертвах и пострадавших

Удары по Харькову

Напомним, на днях в результате удара российского беспилотника по Слободскому району Харькова пострадала несовершеннолетняя девушка.

Также 13 января ударный дрон врага попал в Харькове в Шевченковском районе в детский санаторий, вспыхнул пожар.

В этот же день россияне нанесли удар по пригороду Харькова, два человека погибли, несколько получили ранения. Еще мы публиковали кадры разгромленного РФ терминала "Новой почты" под Харьковом.

Как известно, оккупанты регулярно обстреливают Харьков и область ударными беспилотниками, ракетами и КАБами. Под ударом обычно - объекты гражданской и критической инфраструктуры, жилые дома.

К примеру, 10 января сообщалось о попадании в инфраструктуру в Харькове, также было зафиксировано падение обломков ракеты возле многоквартирных домов в Слободском районе.