ua en ru
Вт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунали вибухи, місто під масованим ракетним ударом

Харків, Вівторок 02 січня 2024 07:41
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи, місто під масованим ракетним ударом Фото: у Харкові пролунав вибух вранці 2 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Харкові пролунали вибухи сьогодні вранці, 2 січня. Місто знаходиться під масованим ракетним ударом. По всій Україні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"У Харкові вибух", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харкова.

Згодом мер міста додав, що Харків під масованим ракетним ударом. Він закликав людей перебувати в укриттях.

Атака ракетами і дронами по Україні 2 січня

Наразі у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.

У Кропивницькому Кіровоградської області лунали звуки вибухів. Також про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони повідомлялося в Києві.

Сьогодні вночі, 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

Українські сили протиповітряної оборони знищили всі 35 "шахедів", якими Росія атакувала Україну цієї ночі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атака Вибух харков Війна Росії проти України
NEWS
У повітрі "Кинджали". Україна під масованою атакою: що відомо на зараз
У повітрі "Кинджали". Україна під масованою атакою: що відомо на зараз
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році