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В Харькове раздались взрывы, город под массированным ракетным ударом

Харьков, Вторник 02 января 2024 07:41
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В Харькове раздались взрывы, город под массированным ракетным ударом Фото: в Харькове раздался взрыв утром 2 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Харькове раздались взрывы сегодня утром, 2 января. Город находится под массированным ракетным ударом. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"В Харькове взрыв", – говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты нанесли удары по Харькову.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Харькова.

Впоследствии мэр города добавил, что Харьков под массированным ракетным ударом. Он призвал людей находиться в укрытиях.

Атака ракетами и дронами по Украине 2 января

В настоящее время во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Зафиксированы пуски ракет с российских стратегических бомбардировщиков. Людей призывают находиться в укрытиях.

В Кропивницком Кировоградской области звучали звуки взрывов. Также о взрывах и работе сил противовоздушной обороны сообщалось в Киеве.

Сегодня ночью, 2 января, Россия запустила по Украине несколько десятков ударных дронов.

В Киеве и ряде южных и центральных областей была объявлена воздушная тревога, работали силы противовоздушной обороны. Впоследствии в столице прогремели взрывы.

В КМВА сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в двух районах города. На месте падения возникли пожары.

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили все 35 "шахедов", которыми Россия атаковала Украину этой ночью.

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