У Києві пролунала серія вибухів, працює ППО

У Києві пролунала серія вибухів сьогодні вранці 2 січня. В місті та області працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram .

"В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про проліт ракет у напрямку Києва.

Наразі у всіх областях України оголошена повітряна тривога. Зафіксовано пуски ракет із російських стратегічних бомбардувальників. Людей закликають перебувати в укриттях.

Падіння уламків

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламок ракети в Голосіївському районі столиці впав на відкритій території парку. Також він додав, що лунають вибухи на Оболоні.

В КМВА повідомили, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток в Печерському районі на дах багатоповерхового житлового будинку.

В Оболонському районі - рештки впали на територію складських приміщень.

Нічна атака дронів по Україні

У ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

Українські сили протиповітряної оборони знищили всі 35 "шахедів", якими Росія атакувала Україну цієї ночі.