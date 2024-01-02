В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Зафіксовано пуски ракет

Російська стратегічна авіація запустила крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 бортами стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря. Повітряна тривога оголошена на всій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України.

"Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспію", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.

"Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

Станом на 6:30, повітряна тривога оголошена на всій території України:

Мапа: https://alerts.in.ua/

Оновлено 6:40

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракети в Сумській області, напрямок на Миргород.

Також повідомляється про чергові ракети, що заходять в Сумську область з південно-західним курсом.

Також у командуванні повідомили про ракету з півдня, у напрямку Кропивницького. А також про ракету в районі Переяслав-Хмельницького Київської області, курсом на захід.

Нічна атака безпілотниками по Україні

У ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

Наймасштабніший обстріл України з початку вторгнення РФ

У п'ятницю, 29 грудня, російські загарбники вчинили наймасштабніший удар по Україні з початку повномасштабної війни. По країні були випущені 158 ворожих цілей, - 87 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА. Сили ППО збили 114 об'єктів.

У багатьох областях і населених пунктах стало руйнування будинків, інфраструктури. Загинули і поранені десятки людей.

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