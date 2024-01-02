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РФ випустила по Україні понад 30 "шахедів". Скільки цілей збила ППО

Україна, Вівторок 02 січня 2024 06:29
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РФ випустила по Україні понад 30 "шахедів". Скільки цілей збила ППО Фото: ППО знищила 35 ворожих дронів вночі 2 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація випустила по Україні 35 ударних безпілотників сьогодні вночі, 2 січня. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що в ніч на 2 січня російські окупаційні війська атакували Україну за допомогою 35 БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда – Крим та району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

"Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака дронів по Україні

У ніч на 2 січня Росія запустила по Україні кілька десятків ударних дронів.

У Києві та низці південних і центральних областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили протиповітряної оборони. Згодом у столиці прогриміли вибухи.

У КМВА повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

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