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У Києві лунають вибухи. Працює ППО

Київ, Вівторок 02 січня 2024 03:22
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У Києві лунають вибухи. Працює ППО Фото: Київ атакують російські "Шахеди", працює ППО (ДСНС)
Автор: Валерій Савицький

У Києві лунають вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника КМВА Сергія Попка.

"В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Уламки впали у двох районах столиці (оновлено 3:37)

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці.

У КМВА додали, що в Деснянському районі, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюється.

Також повідомляється про ймовірне падіння уламків у Голосіївському районі столиці.

Нічна атака російськими дронами

У ніч на 2 січня Росія випустила по Україні кілька десятків ударних дронів. У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

В новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу "Шахед" - 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних сил ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.

Однак внаслідок атаки все ж є руйнування та постраждалі. Зокрема, в Одесі загинув підліток, а у Львові вщент згорів музей Романа Шухевича та загорівся університет, де вчився Степан Бандера.

Детальніше про наслідки масованої атаки "Шахедів" у новорічну ніч - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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