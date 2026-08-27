У Харкові дрон влучив у балкон багатоповерхівки, постраждав чоловік

За словами Синєгубова, унаслідок влучання гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік.

Медики вже надали постраждалому всю необхідну допомогу.

Тієї ж ночі у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю. Крім того, Росія атакувала Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг - у Запоріжжі поранено трьох людей, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству травмувало ще двох.

Атака на Харківщину стала частиною масштабного удару по Україні напередодні. Того ж дня РФ завдала подвійного удару дронами по бізнес-центру Лозової - поранено щонайменше 10 людей, деякі перебувають у тяжкому стані.