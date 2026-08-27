В Харькове дрон попал в балкон многоэтажки, пострадал мужчина

По словам Синегубова, в результате попадания острой реакции на стресс испытал 30-летний мужчина.

Медики уже оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

В ту же ночьв Киеве прогремели взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу. Кроме того, Россияатаковала Запорожье, Полтавщину и Кривой Рог - в Запорожье ранены три человека, а в Кривом Роге попадание по промышленному предприятию травмировало еще двоих.

Атака в Харьковской области стала частью масштабного удара по Украине накануне. В тот же день РФ нанесла двойной удар дронами по бизнес-центру Лозовой - ранены по меньшей мере 10 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.