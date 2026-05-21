У Харкові біля метро автомобіль протаранив дівчину та юнака, який загинув: подробиці ДТП

Ввечері, 20 травня, у Харкові біля станції метро "Армійська" сталась аварія. Молодих пішоходів, які переходили дорогу у невстановленому місці, збила машина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне.Харків".
На проспектв Героїв Харкова біля станції метро "Армійська" ввечері середи молоді люди переходили дррогу у невстановленому місці. В результаті легковий автомобіль їх збив, після чого тіла відкинуло на ще одну машину.
Це були Audi та Volkswagen, які рухалися в одному напрямку.
"Вік та анкетні данні травмованої дівчини нині встановлюють. Від місця аварії до підземного переходу метро "Армійська" - близько десяти метрів", - йдеться у повідомленні "Суспільного".
Нагадаємо, у Кривому Розі судддя, керуючи автомобілем BMW, збила дитину на пішохідному переході. 11-річного хлопця у важкому стані доправили до лікарні.
Ще повідомлялось, що у Києві поліція притягнула до відповідальності двох водіїв, які багаторазово порушували ПДР на дорогах столиці, їх авто відправили на арештмайданчик.
РБК-Україна також писало. як у Черкаській області нещодавно сталася ДТП, внаслідок якої загинули цивільний та двоє військовослужбовців Звенигородського РТЦК та СП.
Раніше в одному з районів Одеси сталася ДТП за участі мікроавтобуса ТЦК та пішохода. Жінку в результатті відправили до лікарні.
Також ми писали, як у Кремінці Тернопільської області сталася дорожньо-транспортна пригода, яка завершилась бійкою між водіями. В результаті постраждав військовослужбовець.