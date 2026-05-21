У Харкові біля метро автомобіль протаранив дівчину та юнака, який загинув: подробиці ДТП

На проспектв Героїв Харкова біля станції метро "Армійська" ввечері середи молоді люди переходили дррогу у невстановленому місці. В результаті легковий автомобіль їх збив, після чого тіла відкинуло на ще одну машину.

Це були Audi та Volkswagen, які рухалися в одному напрямку.

"Вік та анкетні данні травмованої дівчини нині встановлюють. Від місця аварії до підземного переходу метро "Армійська" - близько десяти метрів", - йдеться у повідомленні "Суспільного".