В Харькове возле метро автомобиль протаранил девушку и юношу, который погиб: подробности ДТП

Вечером, 20 мая, в Харькове возле станции метро "Армейская" произошла авария. Молодых пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте, сбила машина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне.Харків".
На проспектв Героев Харькова возле станции метро "Армейская" вечером среды молодые люди переходили дррогу в неустановленном месте. В результате легковой автомобиль их сбил, после чего тела отбросило на еще одну машину.
Это были Audi и Volkswagen, которые двигались в одном направлении.
"Возраст и анкетные данные травмированной девушки сейчас устанавливают. От места аварии до подземного перехода метро "Армейская" - около десяти метров", - говорится в сообщении "Суспільного".
