В Харькове снова раздаются взрывы
Фото: в Харькове снова раздаются взрывы (Getty Images)
В Харькове прогремели взрывы во вторник, 23 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что в Харьковской области сейчас объявлена воздушная тревога.
Городские власти пока не давали официальных комментариев по поводу взрывов.
Также добавим, что сегодня в Харькове празднуют День города.
Напомним, сегодня утром россияне обстреляли центральную часть Харькова.
В городе загорелось здание промышленного предприятия в Новобаварском районе. Пламя охватило площадь около 5000 квадратов.
Кроме того, Зеленский заявил, что Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон и разрушенных районов.