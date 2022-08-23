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В Харькове масштабный пожар: что известно

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Харьков, Вторник 23 августа 2022 09:03
В Харькове масштабный пожар: что известно Фото: в Харькове утром 23 августа произошел масштабный пожар (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове утром 23 августа загорелось здание промышленного предприятия в Новобаварском районе. Над городом поднимается густой черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

В ГСЧС рассказали, что пожар вспыхнул около 4:40. Взрывов перед возгоранием не было.

"Пламя охватило площадь около 5000 квадратов. Горели опилки на первом этаже здания, деревянные оконные рамы с первого по четвертый этажи, а также кровля здания предприятия", - говорится в сообщении.

К месту происшествия было направлено 20 единиц пожарно-спасательной техники и 90 человек личного состава ГСЧС.

Фото: пожар на одном из предприятий в Харькове (t.me/DSNS_Kharkiv)
В местных Telegram-каналах показали кадры с места происшествия. На видео видно, что огнем охватило чуть ли не всю крышу предприятия.

Фото: пожар на одном из предприятий в Харькове (Telegram-каналы)

Напомним, утром 23 августа российские войска обстреляли центральную часть Харькова. "Прилет" был в Киевском районе.

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