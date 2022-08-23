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Утренний обстрел Харькова: "прилет" был в центре города

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Харьков, Вторник 23 августа 2022 07:56
Утренний обстрел Харькова: "прилет" был в центре города Фото: Оккупанты обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Утром 23 августа российские войска обстреляли центральную часть Харькова. "Прилет" был в Киевском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и "Суспильне".

По его словам, попадание было в частный дом, без пострадавших.

"Утро дня города началось с обстрела Киевского района. Попадание в частный дом, без пострадавших", - сообщил Терехов.

В то же время спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что в Харькове около 04:40 произошел пожар на одном из предприятий. Возгорание в пятиэтажном здании локализовали около 06:30.

Отмечается, что перед пожаром взрывов не было.

Утренний обстрел Харькова: &quot;прилет&quot; был в центре города

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области усилят комендантский час и комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости из-за угрозы усиления провокаций.

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