Харьков никогда не будет городом разрушенных районов и не подчинится российской нечисти, - Зеленский

Зеленский обратился к харьковчанам в день города. Он отметил, что Харьков - это гордый и героический город.

Президент подчеркнул, что Харьков - это город с чувством собственного достоинства, который умеет себя защищать. Это опрятный город, который поражает всех, кто его посещает и видит, как горожане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда переживают жестокое давление российских оккупантов.

"Сегодня день Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздников. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости, но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, у которой нет ничего, кроме артиллерии и ракет. Мы обязательно освободим всю Харьковскую область, мы найдем способ гарантировать безопасность нашему Харькову, и мы сделаем все, чтобы восстановить город, я обещаю", - сказал Зеленский.