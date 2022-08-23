Харьков никогда не будет городом разрушенных районов и не подчинится российской нечисти, - Зеленский
Украинские военные непременно освободят все временно оккупированные населенные пункты Харьковской области, а Харьков никогда не станет городом черных сожженных окон.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Зеленский обратился к харьковчанам в день города. Он отметил, что Харьков - это гордый и героический город.
Президент подчеркнул, что Харьков - это город с чувством собственного достоинства, который умеет себя защищать. Это опрятный город, который поражает всех, кто его посещает и видит, как горожане заботятся о своих улицах и дворах даже тогда, когда переживают жестокое давление российских оккупантов.
"Сегодня день Харькова. Сейчас нашему Харькову не до праздников. Да, Харьков пережил много несправедливости и жестокости, но Харьков никогда не будет городом черных сожженных окон и разрушенных районов. Харьков никогда не подчинится этой нечисти, у которой нет ничего, кроме артиллерии и ракет. Мы обязательно освободим всю Харьковскую область, мы найдем способ гарантировать безопасность нашему Харькову, и мы сделаем все, чтобы восстановить город, я обещаю", - сказал Зеленский.
Напомним, утром 23 августа оккупанты обстреляли центральную часть Харькова.
В городе загорелось здание промышленного предприятия в Новобаварском районе. Пламя охватило площадь около 5000 квадратов.
Харьков с первых дней войны находится под обстрелами, но стойко держит оборону и продолжает жить. РБК-Украина рассказывает, как город выглядит сейчас.