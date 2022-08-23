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У Харкові знову лунають вибухи

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Харків, Вівторок 23 серпня 2022 22:41
У Харкові знову лунають вибухи Фото: у Харкові знову лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Харкові прогриміли вибухи у вівторок, 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що в Харківській області наразі оголошена повітряна тривога.

Міська влада поки не давала офіційних коментарів з приводу вибухів.

Також додамо, що сьогодні в Харкові святкують День міста.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни обстріляли центральну частину Харкова.

У місті загорілася будівля промислового підприємства в Новобаварському районі. Полум'я охопило площу близько 5000 квадратів.

Окрім того, Зеленський заявив, що Харків ніколи не стане містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів.

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