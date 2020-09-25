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В Харькове ликвидировали пожар в жилом доме

Харьков, Пятница 25 сентября 2020 08:16
В Харькове ликвидировали пожар в жилом доме
Фото: пожар в Харькове (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Харькове ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пожара погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар удалось ликвидировать в 1:10 25 сентября. К тушению привлекались 56 человек и 16 единиц техники ДСНС.

При этом, что стало причиной возгорания устанавливается.

Напомним, вчера в Харькове на улице Конторская, 18, произошел пожар на втором этаже жилом дома. Позже огонь распространился на 8 квартир и площадь в 200 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили два тела.

Ранее РБК-Украина писало, что в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, в результате которого погиб один человек.

Кроме того, недавно в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме на улице Закревского на Троещине. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал.

Отметим, в Украине с начала года жертвами пожаров стали более тысячи человек. При этом спасатели предупреждают, что с наступлением прохладной погоды количество трагических случаев возросло при пожарах в жилом секторе.

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