ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одесской области произошел пожар на базе отдыха, есть погибший

Одесская область, Воскресенье 20 сентября 2020 17:50
В Одесской области произошел пожар на базе отдыха, есть погибший
Фото: пожарник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 20 сентября, в Одесской области произошел пожар в одноэтажном доме на базе отдыха Приморское. Во время разбора конструкций спасатели обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар возник ночью по адресу: Татарбунарский район, курорт Рассейка, база отдыха Приморское. Спасатели локализовали огонь в 5:19 утра и ликвидировали его в 5:36 на общей площади 48 кв. м.

"Во время разбора конструкций обнаружено обгоревшее тело гражданина 1962 года рождения. Причина смерти, пожара, ущерб - устанавливаются", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара были привлечены четыре спасателя и одна единица техники.

Напомним, в Одесской области на базе отдыха в селе городского типа Затока вспыхнул пожар.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одессе произошел пожар на территории завода по производству полуфабрикатов “Левада”.

Кроме того, ранее во Львовской области произошел пожар в интернате, учеников эвакуировали.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Одессапожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь