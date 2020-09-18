В Киеве горел жилой дом, есть погибший

Фото: ГСЧС (РБК-Украина)

Ночью в Киеве на улице Закревского,71 (район Троещина) произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщает "Информатор".

Загорелась квартира на 4 этаже. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

На месте работает четыре машины ГСЧС. Причину возгорания пока не сообщают.

На Закревского горит квартира: один человек погиб, второй в скорой Опубліковано Информатор Киев Четвер, 17 вересня 2020 р.

Напомним, в воскресенье ночью, 13 сентября, в Киеве из-за пожара в многоэтажке в Деснянском районе эвакуировали 33 человека. В квартире, где возник пожар, проживал психически больной человек, который неоднократно поджигал свое жилье. В результате один человек погиб.

Ранее в Харьковской области произошел пожар, сгорели 8 домов.