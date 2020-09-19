В Украине с начала года жертвами пожаров стали более 1000 человек

Фото: пожарный (РБК-Украина)

В Украине за текущий год жертвами пожаров стал 1031 человек. С наступлением прохладной погоды возросло число трагических случаев при пожарах в жилом секторе.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также 954 человек получили травмы из-за огня.

"С начала года в жилом секторе произошло 22074 пожара, в результате которых погиб 1031 человек. Травмированы 954 человека. С наступлением прохладной погоды, что, в свою очередь, заставило граждан пользоваться дополнительными источниками отопления, показатель трагических случаев на пожарах в жилом секторе страны стремительно пошел вверх", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, что халатное отношение является главной причиной возникновения возгораний.

"Люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. И такое наплевательское отношение каждый раз подтверждается печальной статистикой", - говорится в сообщении.

В качестве мер предосторожности украинцам рекомендуют:

не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть со спичками;

следить за состоянием и исправностью электросети;

выключать бытовую технику при выходе из помещения;

не курить в постели;

избегать перегрузки электрических сетей;

позаботиться об исправности печей и обогревательных приборов.

Напомним, в Чабанах Киевской области в ночь на 15 сентября прогремел взрыв, произошел разрыв трубы высокого давления газа.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области произошел пожар в интернате, учеников эвакуировали.