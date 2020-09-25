ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харкові ліквідували пожежу в житловому будинку

Харків, П'ятниця 25 вересня 2020 08:16
У Харкові ліквідували пожежу в житловому будинку
Фото: пожежа у Харкові (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Харкові ліквідували пожежу в двоповерховому житловому будинку. В результаті пожежі загинули дві людини.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу вдалося ліквідувати о 1:10 25 вересня. До гасіння залучалися 56 осіб і 16 одиниць техніки ДСНС.

При цьому, що стало причиною загоряння встановлюється.

Нагадаємо, вчора у Харкові на вулиці Конторська, 18, сталася пожежа на другому поверсі житловому будинку. Пізніше вогонь поширився на 8 квартир і площу 200 квадратних метрів. На місці пожежі рятувальники виявили два тіла.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, в результаті якого загинув один чоловік.

Крім того, нещодавно у Києві сталася пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Закревського на Троєщині. В результаті пожежі одна людина загинула і ще одна постраждала.

Відзначимо, в Україні з початку року жертвами пожеж стали більше тисячі осіб. При цьому рятувальники попереджають, що з настанням прохолодної погоди кількість трагічних випадків зросла при пожежах у житловому секторі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ХарківХарківпожежажилой дом
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся