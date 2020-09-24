Пожар в доме в Харькове: количество жертв возросло

Фото: пожар в доме в Харькове (dsns.gov.ua)

Количество погибших во время пожара в двухэтажном жилом доме в Харькове возросло. Спасатели нашли тело второй жертвы.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 19:47 пожар в доме на улице Конторской был локализован на площади 200 квадратных метров.

Огонь в доме гасят 56 пожарных и 16 единиц техники ГСЧС.

Напомним, сегодня в Харькове вспыхнул пожар в многоквартирном доме. В ходе тушения спасатели нашли тело погибшего человека.

Также РБК-Украина писало о пожаре на базе отдыха в Одесской области, в результате которого погиб один человек.

Кроме того, недавно в Киеве произошел пожар в многоэтажке на улице Закревского на Троещине. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал.

Добавим, в Киеве из-за пожара в Деснянском районе из дома эвакуировали 33 человека.