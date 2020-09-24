В Харькове горит жилой дом, есть жертва

Фото: пожар в Харькове (t.me/dsns_telegram)

В четверг вечером, 24 сентября, в Харькове произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На улице Конторская 18 на втором этаже жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

К тушению привлечены 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Украине за текущий год жертвами пожаров стал более тысячи человек.

Кроме того, днями в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар на свалке из-за чего в части Киева наблюдалось сильное задымление. Пожар удалось ликвидировать спустя три дня.

Добавим, что в Житомирской области вспыхнул пожар на свалке. Его удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошел пожар в одноэтажном доме на базе отдыха Приморское. Тогда погиб один человек.

Также ранее во Львовской области произошел пожар в интернате, учеников эвакуировали.