ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Харькове горит жилой дом, есть жертва

Харьков, Четверг 24 сентября 2020 20:02
В Харькове горит жилой дом, есть жертва
Фото: пожар в Харькове (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

В четверг вечером, 24 сентября, в Харькове произошел пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На улице Конторская 18 на втором этаже жилого дома возник пожар с распространением на чердак и крышу. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

К тушению привлечены 40 человек личного состава и 12 единиц техники ГСЧС.

Напомним, в Украине за текущий год жертвами пожаров стал более тысячи человек.

Кроме того, днями в Дарницком районе Киева вспыхнул пожар на свалке из-за чего в части Киева наблюдалось сильное задымление. Пожар удалось ликвидировать спустя три дня.

Добавим, что в Житомирской области вспыхнул пожар на свалке. Его удалось ликвидировать до распространения огня на лес.

Ранее сообщалось, что в Одесской области произошел пожар в одноэтажном доме на базе отдыха Приморское. Тогда погиб один человек.

Также ранее во Львовской области произошел пожар в интернате, учеников эвакуировали.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Харьковпожар
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь