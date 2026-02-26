Харьков подвергся комбинированному удару: перебит газопровод, прямое попадание в высотку, пожар
Россияне в ночь на 26 февраля атаковали Харьков одновременно дронами и ракетами. Предварительно, в городе зафиксировано прямое попадание в высотку, перебит газопровод и есть другие последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря.
Также читайте: Под ударом Киев, Харьков и Кривой Рог: все о ночном обстреле Украины дронами и ракетами
Заметим, что атака на город началась примерно в 03:40. Сначала враг запустил "Шахеды", после чего на Харьков летели баллистические ракеты. По состоянию на 04:45 в городе до сих пор периодически раздаются взрывы.
Сейчас согласно сообщениям мэра, повреждения фиксируются сразу в трех районах города - Киевском, Шевченковском и Слободском.
"В результате попаданий двух баллистических ракет и группы БпЛА типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод", - говорится в сообщении.
Чуть позже Терехов заявил, что предварительно, есть информация о прямом попадании по жилой многоэтажке в Шевченковском районе.
Кроме того, в Слободском районе на месте удара пожар. Информация о пострадавших пока уточняется.
Впоследствии мэр написал еще о Слободском районе - там полностью разрушен еще один частный дом, один человек пострадал. Под завалами могут находиться люди.
По Салтовскому району - там вражеским ударом был разрушен частный жилой дом - на месте вспыхнул пожар, сообщается о завалах.
Терехов сообщил также, что один из ударов РФ этой ночью пришелся по Центральному парку.
Пострадавшие
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубовв проинформировал, что сначала за помощью врачей обратились четыре человека, однако впоследствии количество пострадавших возросло до 8.
По состоянию на утро стало известно о 14 пострадавших по области в целом, а относительно самого Харькова - там 9 человек получили травмы. Среди пострадавших есть 7-летний мальчик, ему медики оказывают необходимую помощь.
Обстрел Украины 26 февраля
Отметим, Россия нанесла ночью 26 февраля варварский удар по Украине - в перечне городов, которые пострадали: Полтава, Кривой Рог, Запорожье, Киев и другие населенные пункты.
Враг применил дроны, баллистику, тактисную авиацию, КАБы. Под утро появилась инофрмация об угрозе крылатых ракет.
Только в Запорожье в результате атаки РФ пострадали как дома, частные и многоэтажки, так и аж два торговых центра сразу - один из них, Эпицентр, загорелся. Еще сообщалось о масштабных пожарах, горящих авто, повреждениях инфраструктуры.
Кривой Рог также подвергся атаке - там "Шахед" попал в пятиэтажку, в результате ЧП произошел пожар, сообщалось о раненых.
В Киеве тоже произошли пожары из-за обстрелов дронов и ракет: в Печерском районе столицы вспыхнул двухэтажный частный дом.