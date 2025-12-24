Харків переходить на режим "енергоострова" після серії ударів Росії по ТЕЦ

"Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту", - повідомив Терехов.

За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина. Також є поранені.

"Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян", - зазначив мер.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації.

Введені графіки аварійних відключень світла.

"Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах", - додав Терехов.

Що таке режим "енергоострова"

Зазначимо, що режим "енергоострова" - це тимчасовий ізольований стан роботи енергосистеми, коли вона від'єднується від загальних мереж, але продовжує функціонувати самостійно, забезпечуючи живлення споживачів.

Це дозволяє уникнути колапсу всієї системи та зберегти стабільність у критичних умовах.