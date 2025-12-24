UA

Харків переходить на режим "енергоострова" після серії ударів Росії по ТЕЦ

Фото: Харків переходить на режим "енергоострова" після серії ударів Росії по ТЕЦ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія у середу, 24 грудня, завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. У зв'язку з цим місто вимушено переходить на режим "енергоострова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту", - повідомив Терехов.

За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина. Також є поранені. 

"Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим "енергоострова", щоб зменшити наслідки для харківʼян", - зазначив мер.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота  електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. 

Введені графіки аварійних відключень світла.

"Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах", - додав Терехов.

Що таке  режим "енергоострова"

Зазначимо, що режим "енергоострова" - це тимчасовий ізольований стан роботи енергосистеми, коли вона від'єднується від загальних мереж, але продовжує функціонувати самостійно, забезпечуючи живлення споживачів.

Це дозволяє уникнути колапсу всієї системи та зберегти стабільність у критичних умовах. 

Удари РФ по Харкову та енергооб'єктах в інших містах

Нагадаємо, вранці 24 грудня російські війська атакували передмістя Харкова. У місті тимчасово не працювало метро, але його роботу вже відновили.

Загалом у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Окрім того, росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

ТЕЦХарківЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла