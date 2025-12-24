Харьков переходит на режим "энергоострова" после серии ударов России по ТЭЦ

"Враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта", - сообщил Терехов.

По его словам, в результате атаки погиб один человек. Также есть раненые.

"Сейчас все профильные службы проводят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Там, где это технически возможно, мы вынужденно переходим на режим "энергоострова", чтобы уменьшить последствия для харьковчан", - отметил мэр.

Из-за повреждения энергосистемы также временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы. Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации.

Введены графики аварийных отключений света.

"Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, которые выполняют свою работу в чрезвычайно сложных условиях", - добавил Терехов.

Что такое режим "энергоострова"

Отметим, что режим "энергоострова" - это временное изолированное состояние работы энергосистемы, когда она отсоединяется от общих сетей, но продолжает функционировать самостоятельно, обеспечивая питание потребителей.

Это позволяет избежать коллапса всей системы и сохранить стабильность в критических условиях.