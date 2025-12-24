Після вибухів у передмісті у Харкові зупинялося метро

Російські війська вранці 24 грудня атакували передмістя Харкова. У місті тимчасово не працювало метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова , мера Харкова Ігоря Терехова та пресслужбу Харківського метрополітену.

"З технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів лініями метрополітену. Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково.Приносимо вибачення за тимчасові незручності!", - повідомили у метрополітені.

На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила.

Синєгубов підтвердив, що ворог завдав ударів по передмістю Харкова. Наслідки влучання уточнюються.

"Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова - у найближчому передмісті", - повідомив Терехов.

Обстріл України 24 грудня

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня російські війська вночі атакували територію України ударними дронами з шести напрямків. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

При цьому значну кількість ударних дронів ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Загалом росіяни атакували об'єкти енергетики у кількох областях, в результаті чого у п'яти регіонах є знеструмлені абоненти.

Також війська РФ атакували Запоріжжя трьома авіабомбами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки, горіли гаражі та автомобілі, а також відомо про постраждалих.

Відомо, що у місті пошкоджені щонайменше 13 багатоквартирних будинків. В них вибиті війна, зруйновані балкони та лоджії. На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.